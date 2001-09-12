Трифонова (Воронина) Анна Алексеевна
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1913
Московская обл., Петушинский р-н; Владимирская обл., Петушинский р-н, д. Борщевня
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трифонов Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
17.04.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трифонов Алексей Дмитриевич
Молодилово, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.09.2001