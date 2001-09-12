Трифонова (Воронина) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифонова (Воронина) Анна Алексеевна

Место рождения

Борщевня, Аннинская волость, Покровский уезд

Дата рождения

12.09.1913

Дата смерти

12.09.2001

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1913

Отец: ?

Мать: ?

Борщевня, Аннинская волость, Покровский уезд
Московская обл., Петушинский р-н; Владимирская обл., Петушинский р-н, д. Борщевня
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трифонов Алексей Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.04.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трифонов Алексей Дмитриевич

Молодилово, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
12.09.2001
Москва, город федерального значения Москва
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