Канукова (Тулатова) Зарада
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тулатов Беслан-Хаджи
Мать: Тулатова Госамайхо
Рождение ребёнка
1846
Сын: Кануков Камболат
Отец ребёнка: Кануков Касполат Джамболатович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Кануков Темболат
Отец ребёнка: Кануков Касполат Джамболатович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Зали
Отец ребёнка: Кануков Касполат Джамболатович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Кануков Иналук
Отец ребёнка: Кануков Касполат Джамболатович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно