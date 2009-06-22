Гладкий Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1956
Дата смерти22.06.2009
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1956
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гладкая Козлова Елена Александровна
Рождение ребёнка
06.10.1982
Дочь: Гладкая Ольга Александровна
Мать ребёнка: Гладкая Козлова Елена Александровна
Смерть
22.06.2009