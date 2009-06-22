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Гладкий Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1956

Дата смерти

22.06.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1956

Отец: Гладкий Иван Антонович

Мать: Гладкая Герасимович Елизавета Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гладкая Козлова Елена Александровна

Рождение ребёнка
06.10.1982

Дочь: Гладкая Ольга Александровна

Мать ребёнка: Гладкая Козлова Елена Александровна

Смерть
22.06.2009

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