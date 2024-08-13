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Власов Аврам Иванович

Место рождения

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1779

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Власов Иван Игнатович

Мать: Власова (Соломенцева) Прасковья Савельевна

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1798

Сын: Власов Григорий Аврамович

Мать ребёнка: Власова Степанида

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Власова Акилина Абрамова

Мать ребёнка: Власова Степанида

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Власова Авдотья Абрамовна

Мать ребёнка: Власова Степанида

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
1813

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