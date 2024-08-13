Власов Аврам Иванович
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти1813
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1798
Сын: Власов Григорий Аврамович
Мать ребёнка: Власова Степанида
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Власова Акилина Абрамова
Мать ребёнка: Власова Степанида
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Власова Авдотья Абрамовна
Мать ребёнка: Власова Степанида
Смерть
1813