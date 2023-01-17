Заботин Павел Степанович
Место рождения
Дата рождения10.09.1904
Дата смерти04.04.1973
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1904
Отец: Заботин Степан Матвеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1937
Дочь: Заботина Алла Павловна
Мать ребёнка: Красичкова Клавдия Николаевна
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.04.1973
Алма-Ата