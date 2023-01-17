Заботин Павел Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заботин Павел Степанович

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Место рождения

Семей, городская администрация Семей, Абайская область

Дата рождения

10.09.1904

Дата смерти

04.04.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1904

Отец: Заботин Степан Матвеевич

Мать: не указана

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Рождение ребёнка
25.07.1937

Дочь: Заботина Алла Павловна

Мать ребёнка: Красичкова Клавдия Николаевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красичкова Клавдия Николаевна

Смерть
04.04.1973
Алма-Ата
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