Якобсон Лев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1914
Жена: Якобсон Эстер Израилевна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Эдвин
Мать ребёнка: Якобсон Эстер Израилевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тоби
Мать ребёнка: Якобсон Эстер Израилевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Роза
Мать ребёнка: Якобсон Эстер Израилевна
Смерть
Неизвестно