Якобсон Лев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якобсон Лев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1914

Жена: Якобсон Эстер Израилевна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Эдвин

Мать ребёнка: Якобсон Эстер Израилевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тоби

Мать ребёнка: Якобсон Эстер Израилевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Роза

Мать ребёнка: Якобсон Эстер Израилевна

Смерть
Неизвестно
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