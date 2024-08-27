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Сердитов Прокопий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1888 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сердитова Анна Максимовна

Рождение ребёнка
25.08.1910

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сердитова Анна Максимовна

Рождение ребёнка
25.12.1911

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сердитова Анна Максимовна

Смерть
Неизвестно

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