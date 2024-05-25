Матвиенко (Варечкина) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвиенко (Варечкина) Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1955

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1955

Отец: Варечкин Иван Федорович

Мать: Елизарова Алевтина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвиенко Николай

Рождение ребёнка
1974

Сын: Матвиенко Иван Николаевич

Отец ребёнка: Матвиенко Николай

Солнечный, Солнечный муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
1976

Сын: Матвиенко Иван Николаевич

Отец ребёнка: Матвиенко Николай

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