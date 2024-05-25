Матвиенко (Варечкина) Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1955
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвиенко Николай
Рождение ребёнка
1974
Сын: Матвиенко Иван Николаевич
Отец ребёнка: Матвиенко Николай
Солнечный, Солнечный муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
1976
Сын: Матвиенко Иван Николаевич
Отец ребёнка: Матвиенко Николай