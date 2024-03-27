Игнатьева Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьева Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Игнатьева) Ефросинья

Отец ребёнка: Игнатьев Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатьев Ермолай Матвеевич

Отец ребёнка: Игнатьев Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толкунова (Игнатьев) Кулиша

Отец ребёнка: Игнатьев Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатьев Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Игнатьев Матвей

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Мещенкова (Игнатьева) Анна

Отец ребёнка: Игнатьев Матвей

Рождение ребёнка
10.04.1910

Сын: Игнатьев Афанасий Матвеевич

Отец ребёнка: Игнатьев Матвей

Смерть
1949
Похороны
Неизвестно

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