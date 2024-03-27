Игнатьева Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Игнатьева) Ефросинья
Отец ребёнка: Игнатьев Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнатьев Ермолай Матвеевич
Отец ребёнка: Игнатьев Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толкунова (Игнатьев) Кулиша
Отец ребёнка: Игнатьев Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Игнатьев Матвей
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Мещенкова (Игнатьева) Анна
Отец ребёнка: Игнатьев Матвей
Рождение ребёнка
10.04.1910
Сын: Игнатьев Афанасий Матвеевич
Отец ребёнка: Игнатьев Матвей
Смерть
1949
Похороны
Неизвестно