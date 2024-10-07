Лебедева (Белова) Евгения Ивановна
Место рождения
Дата рождения19.12.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Белов Иван Семёнович
Мать: Белова Дарья Калиновна
Дочь: Лебедева Вера Протогеновна
Отец ребёнка: Лебедев Протоген Петрович
Дочь: Ногинова (Лебедева) София Протогеновна
Отец ребёнка: Лебедев Протоген Петрович
Сын: Лебедев Петр Протогенович
Отец ребёнка: Лебедев Протоген Петрович
Сын: Лебедев Борис Протогенович
Отец ребёнка: Лебедев Протоген Петрович
Дочь: Лебедева Евгения Протогеновна
Отец ребёнка: Лебедев Протоген Петрович
Дочь: Соколова (Лебедева) Нина Протогеновна
Отец ребёнка: Лебедев Протоген Петрович
Дочь: Лебедева Александра Протогеновна
Отец ребёнка: Лебедев Протоген Петрович
Сын: Лебедев Геннадий Протогенович
Отец ребёнка: Лебедев Протоген Петрович
Сын: Лебедев Леонид Протогенович
Отец ребёнка: Лебедев Протоген Петрович
Дочь: Сковородникова (Лебедева) Анна Протогеновна
Отец ребёнка: Лебедев Протоген Петрович