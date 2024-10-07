Лебедева (Белова) Евгения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Белова) Евгения Ивановна

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Место рождения

Калинкино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

19.12.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1882

Отец: Белов Иван Семёнович

Мать: Белова Дарья Калиновна

Калинкино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.08.1902

Дочь: Лебедева Вера Протогеновна

Отец ребёнка: Лебедев Протоген Петрович

Дубровы, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
03.09.1904

Дочь: Ногинова (Лебедева) София Протогеновна

Отец ребёнка: Лебедев Протоген Петрович

Дубровы, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
16.08.1907

Сын: Лебедев Петр Протогенович

Отец ребёнка: Лебедев Протоген Петрович

Дубровы, Вологодский район, Северный край
Восприемники Алексей Иванович Белов из Калинкино И Анна Николаевна Лебедева из Дуброво
Рождение ребёнка
16.02.1909

Сын: Лебедев Борис Протогенович

Отец ребёнка: Лебедев Протоген Петрович

Дубровы, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
01.12.1910

Дочь: Лебедева Евгения Протогеновна

Отец ребёнка: Лебедев Протоген Петрович

Дубровы, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
13.01.1912

Дочь: Соколова (Лебедева) Нина Протогеновна

Отец ребёнка: Лебедев Протоген Петрович

Дубровы, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
18.03.1913

Дочь: Лебедева Александра Протогеновна

Отец ребёнка: Лебедев Протоген Петрович

Дубровы, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
11.08.1914

Сын: Лебедев Геннадий Протогенович

Отец ребёнка: Лебедев Протоген Петрович

Дубровы, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
08.08.1915

Сын: Лебедев Леонид Протогенович

Отец ребёнка: Лебедев Протоген Петрович

Дубровы, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
06.07.1917

Дочь: Сковородникова (Лебедева) Анна Протогеновна

Отец ребёнка: Лебедев Протоген Петрович

Дубровы, Вологодский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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