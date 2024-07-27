Гребенкин Стефан Иванов
Место рожденияНолинский уезд Вятской губернии
Дата рождения1830 ст.
Дата смерти11.12.1911 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.
Отец: Гребенкин Иван Николаев
Мать: не указана
https://rodnaya-vyatka.ru/families/grebenkin https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/families/2967 Место рождения указано в соответствии с переписными листами 1897 года
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.12.1866 ст.
Мать ребёнка: Гребенкина Анастасия Ефимова
Сырян, Елабужский уезд, Вятская губерния
https://rodnaya-vyatka.ru/places/90775 https://rodnaya-vyatka.ru/families/grebenkin https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/families/2967
Смерть
11.12.1911 ст.
Русский Вишур, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Умер в 81 год