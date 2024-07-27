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Гребенкин Стефан Иванов

Место рождения

Нолинский уезд Вятской губернии

Дата рождения

1830 ст.

Дата смерти

11.12.1911 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.

Отец: Гребенкин Иван Николаев

Мать: не указана

https://rodnaya-vyatka.ru/families/grebenkin https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/families/2967 Место рождения указано в соответствии с переписными листами 1897 года
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гребенкина Анастасия Ефимова

Рождение ребёнка
20.12.1866 ст.

Сын: Гребенкин Ефим Стефанов

Мать ребёнка: Гребенкина Анастасия Ефимова

Сырян, Елабужский уезд, Вятская губерния
https://rodnaya-vyatka.ru/places/90775 https://rodnaya-vyatka.ru/families/grebenkin https://rodnaya-vyatka.ru/kvr/families/2967
Смерть
11.12.1911 ст.
Русский Вишур, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Умер в 81 год

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