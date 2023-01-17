Кусярбаева Гульзагифа Гайсовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1956
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1956
Отец: Кусярбаев Гайса
Мать: Кусярбаева Хамдия
Рождение ребёнка
04.03.1983
Сын: Давлетшин Ильсур Миниахматович
Отец ребёнка: Давлетшин Минахмат Ишмухаметович
Рождение ребёнка
24.03.1985
Дочь: Галлямова Ильгиза Минахматовна
Отец ребёнка: Давлетшин Минахмат Ишмухаметович
Рождение ребёнка
11.04.1988
Дочь: Давлетшина Ильсюяр Минахматовна
Отец ребёнка: Давлетшин Минахмат Ишмухаметович
Рождение ребёнка
14.01.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Давлетшин Минахмат Ишмухаметович
Сагитово, Зианчуринский муниципальный район, Республика Башкортостан