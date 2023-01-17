Кусярбаева Гульзагифа Гайсовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кусярбаева Гульзагифа Гайсовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1956

Пол

Женский

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1956

Отец: Кусярбаев Гайса

Мать: Кусярбаева Хамдия

Рождение ребёнка
04.03.1983

Сын: Давлетшин Ильсур Миниахматович

Отец ребёнка: Давлетшин Минахмат Ишмухаметович

Рождение ребёнка
24.03.1985

Дочь: Галлямова Ильгиза Минахматовна

Отец ребёнка: Давлетшин Минахмат Ишмухаметович

Рождение ребёнка
11.04.1988

Дочь: Давлетшина Ильсюяр Минахматовна

Отец ребёнка: Давлетшин Минахмат Ишмухаметович

Рождение ребёнка
14.01.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давлетшин Минахмат Ишмухаметович

Сагитово, Зианчуринский муниципальный район, Республика Башкортостан
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