(Долина) Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Ширшова Марина Александровна
Отец ребёнка: Долин Александр Евстафьевич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Долина Марья Александровна
Отец ребёнка: Долин Александр Евстафьевич
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Долина Марфа Александровна
Отец ребёнка: Долин Александр Евстафьевич
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Долин Александр Евстафьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня