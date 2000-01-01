(Долина) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Долина) Прасковья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Ширшова Марина Александровна

Отец ребёнка: Долин Александр Евстафьевич

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Долина Марья Александровна

Отец ребёнка: Долин Александр Евстафьевич

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Долина Марфа Александровна

Отец ребёнка: Долин Александр Евстафьевич

Рождение ребёнка
1892

Сын: Долин Яков Александрович

Отец ребёнка: Долин Александр Евстафьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долин Александр Евстафьевич

Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
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