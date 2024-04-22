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Меньшикова Анна Семеновна

Место рождения

Широкий Лог, Артинский, Свердловская область

Дата рождения

1929

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Меньшиков Семен Матвеевич

Мать: Меньшикова Таисия Петровна

Широкий Лог, Артинский, Свердловская область
Смерть
1947
Широкий Лог, Артинский, Свердловская область
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