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Меньшикова Анна Семеновна
Меньшикова Анна Семеновна
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Древо
Место рождения
Широкий Лог
, Артинский, Свердловская область
Дата рождения
1929
Дата смерти
1947
Пол
Женский
Отец
Меньшиков Семен Матвеевич
1907 г.р.
Мать
Меньшикова (Русинова) Таисия Петровна
1908 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец:
Меньшиков Семен Матвеевич
Мать:
Меньшикова Таисия Петровна
Широкий Лог
, Артинский, Свердловская область
Смерть
1947
Широкий Лог
, Артинский, Свердловская область
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