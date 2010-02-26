Гайнетдинова Карина Динаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайнетдинова Карина Динаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.2010

Отец: не указан

Мать: Деготькова Анастасия

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