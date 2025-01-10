Смирнов Павел Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1919
Основание: фонд № 120, опись № 1, д.12 стр.46, 47, д.31 л.48, 49. Архив Оричевского района
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Смирнов) Любовь
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Никах
01.01.1938
Жена: не указана
отметка об отсутствии на 1/1.1938 г. Основание: фонд № 120, опись № 1, д.12 стр.46, 47, д.31 л.48, 49. Архив Оричевского района
Призыв на военную службу
08.09.1939
Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Наименование военкомата: Оричевский РВК, Кировская обл., Оричевский р-н Дата и место призыва: Оричевский РВК, Кировская обл., Оричевский р-н Воинское звание: красноармеец
Военная служба
С 08.09.1939 по 15.11.1943
Служил на Дальневосточной границе https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie40194013/
Военная служба
С 08.09.1939 по 1945
красноармеец; рядовой 904 стрелковый полк 245 стрелковой дивизии 146 стрелковый полк 44 стрелковой дивизии 54 армия 392 запасной стрелковый полк https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero122421049/... Показать все
Ранение
17.02.1944
Воинское звание: рядовой Военно-пересыльный пункт: 392 зсп Куда выбыл: 54 А
Ранение
20.02.1944
Порхов, Порховский муниципальный район, Псковская область
В бою за город Порхов Ленинградской области тов. Смирнов был ранен в грудь 25.02.1944 псоле чего лечился в госпитале 4177 до 02.04.1944 https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie401... Показать все
Ранение
27.03.1944
Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: 146 сп Воинская часть: 146 сп Причина выбытия: эвакуирован в тыл Госпиталь: ЭГ 1855
Ранение
29.03.1944
Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: 146 сп Воинская часть: 146 сп Причина выбытия: выбыл в госпиталь 4177 Госпиталь: СЭГ 1170
Ранение
21.09.1944
Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: 904 сп Воинская часть: 904 сп Причина выбытия: выбыл в ЭГ 1114 Госпиталь: СЭГ 1170
Военная награда
28.09.1944
Воинское звание: красноармеец Воинская часть: 54 А Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги» Приказ подразделения №: 165/н от: 28.09.1944 Издан: ВС 54 А
Ранение
07.10.1944
Последнее место службы: 904 сп Воинская часть: 904 сп Причина выбытия: эвакуирован в тыл Госпиталь: СЭГ 1170
Смерть
Неизвестно