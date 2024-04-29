Голуб Семен Николаевич 1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Голуб Семен Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Голуб Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голуб Алик Семенович

Мать ребёнка: Голуб (Кельрих) Дора Натановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голуб (Кельрих) Дора Натановна

Рождение ребёнка
24.06.1920

Дочь: Марголина (Голуб) Зинаида Семеновна

Мать ребёнка: Голуб (Кельрих) Дора Натановна

Рождение ребёнка
10.10.1924

Сын: Голуб Натан Семенович

Мать ребёнка: Голуб (Кельрих) Дора Натановна

Смерть
1933
Похороны
Неизвестно
г. Курск, Херсонское старое кладбище, участок 3, ряд 10, захоронение 2

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