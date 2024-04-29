Голуб Семен Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1933
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Голуб Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голуб Алик Семенович
Мать ребёнка: Голуб (Кельрих) Дора Натановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.06.1920
Дочь: Марголина (Голуб) Зинаида Семеновна
Мать ребёнка: Голуб (Кельрих) Дора Натановна
Рождение ребёнка
10.10.1924
Мать ребёнка: Голуб (Кельрих) Дора Натановна
Смерть
1933
Похороны
Неизвестно
г. Курск, Херсонское старое кладбище, участок 3, ряд 10, захоронение 2