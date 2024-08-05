Троицкая Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троицкая Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Троицкий Василий Николаевич

Рождение ребёнка
07.08.1905

Дочь: (Троицкая) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Троицкий Василий Николаевич

Рождение ребёнка
16.02.1907

Дочь: (Троицкая) Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Троицкий Василий Николаевич

Рождение ребёнка
13.10.1910

Дочь: (Троицкая) Ираида Васильевна

Отец ребёнка: Троицкий Василий Николаевич

Рождение ребёнка
06.05.1918

Дочь: (Троицкая) Нина Васильевна

Отец ребёнка: Троицкий Василий Николаевич

Смерть
Неизвестно

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