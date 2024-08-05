Троицкая Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.08.1905
Дочь: (Троицкая) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Троицкий Василий Николаевич
Рождение ребёнка
16.02.1907
Дочь: (Троицкая) Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Троицкий Василий Николаевич
Рождение ребёнка
13.10.1910
Дочь: (Троицкая) Ираида Васильевна
Отец ребёнка: Троицкий Василий Николаевич
Рождение ребёнка
06.05.1918
Дочь: (Троицкая) Нина Васильевна
Отец ребёнка: Троицкий Василий Николаевич
Смерть
Неизвестно