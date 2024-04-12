(Делиева) Наталья Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Делиева) Наталья Лазаревна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1869

Дата смерти

1870

Пол

Женский

Отец

1833 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Делиев Лазарь Федорович

Мать: ?

Смерть
1870
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