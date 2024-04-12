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(Делиева) Наталья Лазаревна
(Делиева) Наталья Лазаревна
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Древо
Место рождения
Красная Поляна
Дата рождения
1869
Дата смерти
1870
Пол
Женский
Отец
Делиев Лазарь Федорович
1833 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец:
Делиев Лазарь Федорович
Мать:
?
Красная Поляна
Смерть
1870
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