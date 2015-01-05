зеленев сергей александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдизеленев сергей александрович

зеленев сергей александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1957

Дата смерти

05.01.2015

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1957

Отец: Зеленев александр иванович

Мать: Зеленев елена александровна

Рождение ребёнка
25.05.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
05.01.2015
Причина смерти: лейкоз
Похороны
Неизвестно
lд.михеево
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close