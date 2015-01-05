зеленев сергей александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1957
Дата смерти05.01.2015
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1957
Рождение ребёнка
25.05.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
05.01.2015
Причина смерти: лейкоз
Похороны
Неизвестно
lд.михеево