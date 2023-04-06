Тюшева (Дайбель) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюшева (Дайбель) Елена Васильевна

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Место рождения

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тюшев Дмитрий Иванович

Смерть
1981
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