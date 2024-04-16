Аникеев Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения11.12.1915
Дата смерти25.08.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1915
Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с. Широкий Буерак за 1915 год | Государственный архив Саратовской области | л. 328 об.-329; зап. 104 | Архивная справка №511/3 от 24.04.2019 | ОГУ ГАСО |... Показать все
Место жительства
С 11.12.1915 по 25.08.1958
Справка о смерти №4 от 20 февраля 2019 г. | Отдел ЗАГС по г. Вольску и Вольскому району | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1
Крещение
12.12.1915
Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с. Широкий Буерак за 1915 год | Государственный архив Саратовской области | л. 328 об.-329; зап. 104 | Архивная справка №511/3 от 24.04.2019 | ОГУ ГАСО |... Показать все
Образование
Между 1922 и 1928
4 класса | Широко-Буеракская средняя школа | Личное дело Аникеева Н.И. по приему в слены ВКП(б) | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 2 «Анкета кандидата партии, вступающего в члены ВКП(б)»
Работа или профессия
С ?.04.1928 по ?.09.1932
Рыбак | Личное дело Аникеева Н.И. по приему в слены ВКП(б) | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 2 «Анкета кандидата партии, вступающего в члены ВКП(б)»
Работа или профессия
С ?.09.1932 по ?.03.1937
Тракторист | Личное дело Аникеева Н.И. по приему в слены ВКП(б) | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 2 «Анкета кандидата партии, вступающего в члены ВКП(б)»
Бракосочетание
25.11.1935
Справка о заключении брака №59 от 15 февраля 2019 г. | Отдел ЗАГС по г. Вольску и Вольскому району | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1
Рождение ребёнка
25.11.1936
Сын: Аникеев Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Ивановна, Аникеева (Ивановна) Анна Нюра
Свидетельство о рождении №194038 | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1
Образование
С ?.12.1938 по ?.07.1939
Курсант курсов комбайнеров | Личное дело Аникеева Н.И. по приему в слены ВКП(б) | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 2 «Анкета кандидата партии, вступающего в члены ВКП(б)»
Работа или профессия
С ?.07.1939 по ?.09.1941
Комбайнер | Личное дело Аникеева Н.И. по приему в слены ВКП(б) | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 2 «Анкета кандидата партии, вступающего в члены ВКП(б)»
Рождение ребёнка
28.11.1939
Сын: Аникеев Виталий
Мать ребёнка: Ивановна, Аникеева (Ивановна) Анна Нюра
Работа или профессия
С ?.02.1944 по 1952
Бригадир рыболовецкой бригады | Похозяйственная книга №1 с. Широкий Буерак на 1943-1944-1945 гг | Родовой архивный фонд Домрачевых | стр. 90-91 | Архивная справка №Д-1 от 12.01.2018 | Муниципальный ар... Показать все
Работа или профессия
С 1952 по 25.08.1958
Комбайнер-моторист | Архивная справка №Д-1 от 12.01.2018 | Муниципальный архив Вольского муниципального района | Родовой архивный фонд Домрачевых | стр. 4 | стр. 5 | стр. 6 | Справка о смерти №4 от 20... Показать все
Рождение ребёнка
09.02.1953
Сын: Аникеев Александр
Мать ребёнка: Ивановна, Аникеева (Ивановна) Анна Нюра
Смерть
25.08.1958
Причина смерти: Рак легкого | Справка о смерти №4 от 20 февраля 2019 г. | Отдел ЗАГС по г. Вольску и Вольскому району | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1
Похороны
После 25.08.1958