Наумов Степан Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумов Степан Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наумова Агриппина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Анатолий Степанович

Мать ребёнка: Наумова Агриппина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Валентин Степанович

Мать ребёнка: Наумова Агриппина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: Наумова Агриппина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумова Агриппина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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