Москвин Андрей Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москвин Андрей Витальевич

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Место рождения

Сернур, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

1973

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1973

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Сернур, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2006
Сернур, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
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