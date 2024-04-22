Родионов Григорий Родионович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиПосле 1805
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Рождение ребёнка
1785
Сын: Григорьев Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Прокопьева Александра (Ольга) Прокопьевна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Григорьев Никифор Григорьевич
Мать ребёнка: Прокопьева Александра (Ольга) Прокопьевна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Григорьев Прохор Григорьевич
Мать ребёнка: Прокопьева Александра (Ольга) Прокопьевна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Григорьев Давыд Григорьевич
Мать ребёнка: Прокопьева Александра (Ольга) Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1805