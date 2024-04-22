Родионов Григорий Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРодионов Григорий Родионович

Родионов Григорий Родионович

Место рождения

Кожинская, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

После 1805

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Тихонов Родион Тихонович

Мать: Егорова Агриппина Егоровна

Кожинская, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Григорьев Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Прокопьева Александра (Ольга) Прокопьевна

Арзубиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Григорьев Никифор Григорьевич

Мать ребёнка: Прокопьева Александра (Ольга) Прокопьевна

Арзубиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Григорьев Прохор Григорьевич

Мать ребёнка: Прокопьева Александра (Ольга) Прокопьевна

Арзубиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Григорьев Давыд Григорьевич

Мать ребёнка: Прокопьева Александра (Ольга) Прокопьевна

Арзубиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокопьева Александра (Ольга) Прокопьевна

Смерть
После 1805
Арзубиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close