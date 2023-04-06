Михалкин Александр Валерьевич
Место рождения
Дата рождения17.08.1983
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1983
Отец: Михалкин Валерий Борисович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
06.09.2008
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.07.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.01.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности