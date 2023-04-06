Михалкин Александр Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихалкин Александр Валерьевич

Михалкин Александр Валерьевич

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

17.08.1983

Пол

Мужской

Отец

1952 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1983

Отец: Михалкин Валерий Борисович

Мать: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
06.09.2008

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.07.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.01.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close