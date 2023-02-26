Хритоненкова Елизавета Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хритоненкова Елизавета Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хритоненков Петр Иванович

д.Закрутье Демидовского р=на Смоленской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хритоненков Петр Иванович

Смерть
Неизвестно
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