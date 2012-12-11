Филиппова (Шеронова) Марина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилиппова (Шеронова) Марина Владимировна

Филиппова (Шеронова) Марина Владимировна

avatar

Место рождения

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

22.06.1963

Дата смерти

11.12.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1957 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.12.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филиппов Александр Викторович

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.08.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филиппов Александр Викторович

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Александр Викторович

Смерть
11.12.2012
Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close