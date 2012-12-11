Филиппова (Шеронова) Марина Владимировна
Место рождения
Дата рождения22.06.1963
Дата смерти11.12.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филиппов Александр Викторович
Рождение ребёнка
08.08.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филиппов Александр Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.12.2012