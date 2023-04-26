Матвеенков Павел
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1916
Дата смерти09.08.1974
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1916
Отец: Матвеенков Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Город Курган
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
09.08.1974