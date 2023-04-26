Матвеенков Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеенков Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1916

Дата смерти

09.08.1974

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1916

Отец: Матвеенков Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Город Курган
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
09.08.1974
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