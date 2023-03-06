Нарыжный Семён Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарыжный Семён Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нарыжный Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нарыжная Зинаида Семёновна

Мать ребёнка: Нарыжная Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нарыжный Николай Семёнович

Мать ребёнка: Нарыжная Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нарыжная Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коновалова Александра Семеновна

Мать ребёнка: Нарыжная Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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