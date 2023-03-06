Нарыжный Семён Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нарыжный Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нарыжная Зинаида Семёновна
Мать ребёнка: Нарыжная Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нарыжный Николай Семёнович
Мать ребёнка: Нарыжная Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коновалова Александра Семеновна
Мать ребёнка: Нарыжная Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно