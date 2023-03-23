Пильник Самоил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головина Фекла Самойловна
Мать ребёнка: Пильник Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коваленко Федора Самойловна
Мать ребёнка: Пильник Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пильник Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пильник Пантелей Самойлович
Мать ребёнка: Пильник Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пильник Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пильник Ефросинья
Смерть
Неизвестно