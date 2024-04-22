Екатерина Алексеева
Место рождения
Дата рождения20.11.1893 ст.
Дата смерти25.08.1895 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1893 ст.
Отец: Алексей Семенов
Мать: Матрена Филиппова
Крещение
21.11.1893 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Ксения Семенова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.08.1895 ст.
Причина смерти: от рвоты и поноса
Похороны
26.08.1895 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя