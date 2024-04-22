Екатерина Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкатерина Алексеева

Екатерина Алексеева

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

20.11.1893 ст.

Дата смерти

25.08.1895 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1869 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1893 ст.

Отец: Алексей Семенов

Мать: Матрена Филиппова

Таблово, Рузский, Московская область
Крещение
21.11.1893 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Ксения Семенова
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
25.08.1895 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от рвоты и поноса
Похороны
26.08.1895 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close