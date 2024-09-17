Грахова Степанида Филлиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Грахов Диомид (Дементий) Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: (Грахова) Аграфена
Отец ребёнка: Грахов Диомид (Дементий) Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Грахова Елена Диомидовна
Отец ребёнка: Грахов Диомид (Дементий) Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: (Грахова) Олена
Отец ребёнка: Грахов Диомид (Дементий) Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1836
Отец ребёнка: Грахов Диомид (Дементий) Гаврилович
Рождение ребёнка
01.02.1841
Отец ребёнка: Грахов Диомид (Дементий) Гаврилович
Смерть
Неизвестно