Русин Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения25.02.1946
Дата смерти05.08.2002
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1946
Отец: Русин Иван Тихонович
Рождение ребёнка
15.06.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елькина Эльвира Ивановна
Арамиль, Арамильский, Свердловская область
Смерть
05.08.2002
Арамиль, Сысертский район, Свердловская область