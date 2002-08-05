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Русин Николай Иванович

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Место рождения

Семёновка, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

25.02.1946

Дата смерти

05.08.2002

Пол

Мужской

Отец

Мать

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1946

Отец: Русин Иван Тихонович

Мать: Иванникова Елена Павловна

Семёновка, Токарёвский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.06.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елькина Эльвира Ивановна

Арамиль, Арамильский, Свердловская область
Смерть
05.08.2002
Арамиль, Сысертский район, Свердловская область
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