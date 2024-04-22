Ожерельев Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОжерельев Алексей Васильевич

Ожерельев Алексей Васильевич

Место рождения

Староклёнское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Староклёнское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Ожерельев Егор Алексеевич

Мать ребёнка: Ожерельева Пелагея

Староклёнское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Ожерельев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Ожерельева Пелагея

Староклёнское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ожерельева Пелагея

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close