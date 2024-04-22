Ожерельев Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Сын: Ожерельев Егор Алексеевич
Мать ребёнка: Ожерельева Пелагея
Рождение ребёнка
1916
Сын: Ожерельев Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Ожерельева Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ожерельева Пелагея
Смерть
Неизвестно