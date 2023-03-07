Тронина Гликерья Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тронина Гликерья Никифорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1685

Дата смерти

После 1721

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1690 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1707 и 1716

Сын: Тронин Феофилакт Иванов

Отец ребёнка: Тронин Иван Михайлов

Николаево, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Тронин Яков Иванов

Отец ребёнка: Тронин Иван Михайлов

Николаево, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Тронин Семен Иванов

Отец ребёнка: Тронин Иван Михайлов

Николаево, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тронин Иван Михайлов

Место жительства
Неизвестно
погост Роговской, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721
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