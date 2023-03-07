Тронина Гликерья Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1685
Дата смертиПосле 1721
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1707 и 1716
Отец ребёнка: Тронин Иван Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1719
Сын: Тронин Яков Иванов
Отец ребёнка: Тронин Иван Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1732
Сын: Тронин Семен Иванов
Отец ребёнка: Тронин Иван Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тронин Иван Михайлов
Место жительства
Неизвестно
погост Роговской, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721