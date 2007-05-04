Бразгина Тамара Мартемьяновна
Место рожденияВиль-Чикулева, Кудымкарский район, Пермская область
Дата рождения22.10.1938
Дата смерти04.05.2007
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1938
Виль-Чикулева, Кудымкарский район, Пермская область
Рождение ребёнка
22.02.1966
Дочь: Пупырева Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Бразгин Николай Павлович
Осипова, Кудымкарский район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.05.2007
Виль-Чукылева, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край