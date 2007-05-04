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Бразгина Тамара Мартемьяновна

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Место рождения

Виль-Чикулева, Кудымкарский район, Пермская область

Дата рождения

22.10.1938

Дата смерти

04.05.2007

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1938

Отец: Тупицын Мартемьян Игнатьевич

Мать: Тупицына Ольга Степановна

Виль-Чикулева, Кудымкарский район, Пермская область
Рождение ребёнка
22.02.1966

Дочь: Пупырева Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Бразгин Николай Павлович

Осипова, Кудымкарский район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бразгин Николай Павлович

Смерть
04.05.2007
Виль-Чукылева, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
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