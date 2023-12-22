Кряжевских Светлана Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКряжевских Светлана Даниловна

Кряжевских Светлана Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1946

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1919 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1946

Отец: не указан

Мать: Баннова Ульяна (Юлия) Дмитриевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close