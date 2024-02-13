Поздняков Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Познякова Евгения Алексеевна
Мать ребёнка: Позднякова Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Позднякова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Позднякова Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Позднякова Матрёна Алексеевна
Мать ребёнка: Позднякова Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева (Позднякова) Ефросинья Алексеевна
Мать ребёнка: Позднякова Татьяна Петровна
Смерть
Неизвестно