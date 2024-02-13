Поздняков Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поздняков Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Познякова Евгения Алексеевна

Мать ребёнка: Позднякова Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Позднякова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Позднякова Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Позднякова Матрёна Алексеевна

Мать ребёнка: Позднякова Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева (Позднякова) Ефросинья Алексеевна

Мать ребёнка: Позднякова Татьяна Петровна

Смерть
Неизвестно

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