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Жупикова Ольга Павловна

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Место рождения

Малое Степанцево, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

20.10.1917

Дата смерти

25.11.1985

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1917

Отец: Жупиков Павел Иванович

Мать: Кулакова-Хабарина Клавдия Павловна

Малое Степанцево, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.04.1941

Сын: Дрягин Анатолий Сергеевич

Отец ребёнка: Дрягин Сергей Гаврилович

г. Орша Витебской обл. БССР
Рождение ребёнка
01.12.1947

Сын: Дрягин Валерий Сергеевич

Отец ребёнка: Дрягин Сергей Гаврилович

г. Лисец Станиславской (Ивано-Франковской) обл. УССР
Смерть
25.11.1985
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