Жупикова Ольга Павловна
Место рождения
Дата рождения20.10.1917
Дата смерти25.11.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1917
Рождение ребёнка
23.04.1941
Сын: Дрягин Анатолий Сергеевич
Отец ребёнка: Дрягин Сергей Гаврилович
г. Орша Витебской обл. БССР
Рождение ребёнка
01.12.1947
Отец ребёнка: Дрягин Сергей Гаврилович
г. Лисец Станиславской (Ивано-Франковской) обл. УССР
Смерть
25.11.1985