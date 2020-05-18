Иванов Петр Сидорович
Место рождения
Дата рождения1927
Дата смерти18.05.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
24.01.1990
Крещение
17.08.2000
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 12.?.2005
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Военная награда
12.11.2019
Долгопрудный
Военная служба
С 13.12.? по Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
18.05.2020