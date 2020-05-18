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Иванов Петр Сидорович

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Место рождения

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Дата рождения

1927

Дата смерти

18.05.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Крещение
24.01.1990
Крещение
17.08.2000
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 12.?.2005
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Военная награда
12.11.2019
Долгопрудный
Военная служба
С 13.12.? по Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
18.05.2020
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