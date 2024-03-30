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Половников Иван Потапович

Место рождения

Симинчи, Артинский, Свердловская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Половников Потап Семёнович

Мать: не указана

Симинчи, Артинский, Свердловская область
Призыв на военную службу
1914
Призван на войну, в 309 пехотный Овручский полк
Лечение в госпитале
16.05.1915 ст.
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
обмороженные ноги 15 февраля 1915 г. прибыл из Москвы.
Попал в плен (военное)
14.10.1916 ст.
Кирлибаба, Румыния
Смерть
Неизвестно
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