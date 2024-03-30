Половников Иван Потапович
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Половников Потап Семёнович
Призыв на военную службу
1914
Призван на войну, в 309 пехотный Овручский полк
Лечение в госпитале
16.05.1915 ст.
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
обмороженные ноги 15 февраля 1915 г. прибыл из Москвы.
Попал в плен (военное)
14.10.1916 ст.
Кирлибаба, Румыния
Смерть
Неизвестно