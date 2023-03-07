Мельникова (Луппова) Домника Агафонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Луппова) Домника Агафонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

После 1847

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Луппов Агафоник Карпов

Мать: Луппова Евдокия Александрова

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Луппов Викул Незаконнорожденный

Отец ребёнка: не указан

Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Анна Зотикова

Отец ребёнка: Мельников Зотик

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Мельников Косьма Зотиков

Отец ребёнка: Мельников Зотик

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Феодосия Зотикова

Отец ребёнка: Мельников Зотик

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Зотик

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1847
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