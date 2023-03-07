Мельникова (Луппова) Домника Агафонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиПосле 1847
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Луппов Викул Незаконнорожденный
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Анна Зотикова
Отец ребёнка: Мельников Зотик
Рождение ребёнка
Около 1826
Отец ребёнка: Мельников Зотик
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Феодосия Зотикова
Отец ребёнка: Мельников Зотик
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мельников Зотик
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1847