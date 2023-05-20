Мизюрко Валерий Адамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мизюрко Адам Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мизюрко Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
04.10.1984
Сын: Мизюрко Александр Валерьевич
Мать ребёнка: Мизюрко Ольга Андреевна
Рождение ребёнка
04.10.1984
Сын: Мизюрко Александр Валерьевич
Мать ребёнка: не указана