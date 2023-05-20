Мизюрко Валерий Адамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мизюрко Валерий Адамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мизюрко Адам Кузьмич

Мать: Клесовец Ирина Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мизюрко Ольга Андреевна

Рождение ребёнка
04.10.1984

Сын: Мизюрко Александр Валерьевич

Мать ребёнка: Мизюрко Ольга Андреевна

Рождение ребёнка
04.10.1984

Сын: Мизюрко Александр Валерьевич

Мать ребёнка: не указана

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