Верхотурова (Боброва) Татьяна Ивановна
Место рожденияСковородинский район посёлок Джалинда
Дата рождения1910
Дата смерти?.05.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Путилова (Верхотурова) Валентина Зиновьевна
Отец ребёнка: Верхотуров Зиновий Кондратьевич
Рождение ребёнка
05.01.1930
Дочь: Слепкова (Верхотурова) Аполинария (Полинария) Зиновьевна
Отец ребёнка: Верхотуров Зиновий Кондратьевич
Рождение ребёнка
22.05.1933
Сын: Верхотуров Альберт Зиновьевич
Отец ребёнка: Верхотуров Зиновий Кондратьевич
Рождение ребёнка
Около 1937
Дочь: Осколкова (Верхотурова) Мария Зиновьевна
Отец ребёнка: Верхотуров Зиновий Кондратьевич
Рождение ребёнка
26.01.1941
Сын: Верхотуров Герман Зиновьевич
Отец ребёнка: Верхотуров Зиновий Кондратьевич
Смерть
?.05.1978
Причина смерти: Естественная смерть/старость