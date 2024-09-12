Верхотурова (Боброва) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верхотурова (Боброва) Татьяна Ивановна

Место рождения

Сковородинский район посёлок Джалинда

Дата рождения

1910

Дата смерти

?.05.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Путилова (Верхотурова) Валентина Зиновьевна

Отец ребёнка: Верхотуров Зиновий Кондратьевич

Рождение ребёнка
05.01.1930

Дочь: Слепкова (Верхотурова) Аполинария (Полинария) Зиновьевна

Отец ребёнка: Верхотуров Зиновий Кондратьевич

Рождение ребёнка
22.05.1933

Сын: Верхотуров Альберт Зиновьевич

Отец ребёнка: Верхотуров Зиновий Кондратьевич

Рождение ребёнка
Около 1937

Дочь: Осколкова (Верхотурова) Мария Зиновьевна

Отец ребёнка: Верхотуров Зиновий Кондратьевич

Рождение ребёнка
26.01.1941

Сын: Верхотуров Герман Зиновьевич

Отец ребёнка: Верхотуров Зиновий Кондратьевич

Смерть
?.05.1978
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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