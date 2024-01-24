Куваева Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куваева Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

01.08.1917

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Куваев Александр Иванович

Отец ребёнка: Куваев Иван Кононович

Дурасиха, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.08.1890

Дочь: Куваева Манефа Ивановна

Отец ребёнка: Куваев Иван Кононович

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр . - той же деревни крестьянская жена Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Кузнецова Павла Ивановна

Отец ребёнка: Куваев Иван Кононович

Рождение ребёнка
19.06.1894

Дочь: Куваева София Ивановна

Отец ребёнка: Куваев Иван Кононович

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же деревни крестьянская дочь Фаина Игнатьева
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Куваева Ироида Ивановна

Отец ребёнка: Куваев Иван Кононович

Рождение ребёнка
20.08.1899

Сын: Куваев Африкан Иванович

Отец ребёнка: Куваев Иван Кононович

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же деревни бессрочно отпущенный солдат Александр Иоаннов Кочин
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Куваева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Куваев Иван Кононович

Рождение ребёнка
26.11.1905

Сын: Куваев Николай Иванович

Отец ребёнка: Куваев Иван Кононович

Путилово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же деревни крестьянский сын Павел Павлов Молчанов
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куваев Иван Кононович

Смерть
01.08.1917
Путилово, Вологодский район, Северный край
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