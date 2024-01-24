Куваева Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смерти01.08.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1882
Сын: Куваев Александр Иванович
Отец ребёнка: Куваев Иван Кононович
Дурасиха, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.08.1890
Дочь: Куваева Манефа Ивановна
Отец ребёнка: Куваев Иван Кононович
Воспр . - той же деревни крестьянская жена Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Кузнецова Павла Ивановна
Отец ребёнка: Куваев Иван Кононович
Рождение ребёнка
19.06.1894
Дочь: Куваева София Ивановна
Отец ребёнка: Куваев Иван Кононович
Воспр. - той же деревни крестьянская дочь Фаина Игнатьева
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Куваева Ироида Ивановна
Отец ребёнка: Куваев Иван Кононович
Рождение ребёнка
20.08.1899
Отец ребёнка: Куваев Иван Кононович
Воспр. - той же деревни бессрочно отпущенный солдат Александр Иоаннов Кочин
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Куваева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Куваев Иван Кононович
Рождение ребёнка
26.11.1905
Отец ребёнка: Куваев Иван Кононович
Воспр. - той же деревни крестьянский сын Павел Павлов Молчанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.08.1917