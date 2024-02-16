Красильникова (Сальникова) Дарья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красильникова (Сальникова) Дарья Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сальников Антон

Мать: Сальникова жена Антона

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Коровина Степанида Яковлевна

Отец ребёнка: Красильников Яков

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Толстых Матрена Яковлевна

Отец ребёнка: Красильников Яков

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Коровина Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Красильников Яков

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Сигулина Полина Яковлевна

Отец ребёнка: Красильников Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красильников Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Красильников Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красильников Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Красильников Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красильников Егор Яковлевич

Отец ребёнка: Красильников Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красильников Яков

Смерть
Неизвестно
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