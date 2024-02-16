Красильникова (Сальникова) Дарья Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сальников Антон
Мать: Сальникова жена Антона
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Коровина Степанида Яковлевна
Отец ребёнка: Красильников Яков
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Толстых Матрена Яковлевна
Отец ребёнка: Красильников Яков
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Коровина Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Красильников Яков
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Сигулина Полина Яковлевна
Отец ребёнка: Красильников Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красильников Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Красильников Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красильников Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Красильников Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красильников Егор Яковлевич
Отец ребёнка: Красильников Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Красильников Яков
Смерть
Неизвестно