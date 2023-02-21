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- Ирина Иванова

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Место рождения

Вологодская губ, Кадниковский у. (Харовский р-н)

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1751 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологодская губ, Кадниковский у. (Харовский р-н)
Рождение ребёнка
1788

Дочь: - Феодора Гаврилова

Отец ребёнка: - Гавриил Иванов

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: - Яков Гаврилов

Отец ребёнка: - Гавриил Иванов

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: - Андрей Гаврилов

Отец ребёнка: - Гавриил Иванов

Куричиха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: - Гавриил Иванов

Смерть
Неизвестно
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