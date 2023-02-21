- Ирина Иванова
Место рожденияВологодская губ, Кадниковский у. (Харовский р-н)
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Вологодская губ, Кадниковский у. (Харовский р-н)
Рождение ребёнка
1788
Дочь: - Феодора Гаврилова
Отец ребёнка: - Гавриил Иванов
Рождение ребёнка
1790
Сын: - Яков Гаврилов
Отец ребёнка: - Гавриил Иванов
Рождение ребёнка
1791
Сын: - Андрей Гаврилов
Отец ребёнка: - Гавриил Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: - Гавриил Иванов
Смерть
Неизвестно