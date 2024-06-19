Ситников Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ситников Виктор Иванович
Мать: Ситникова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ситников Станислав Александрович
Мать ребёнка: Ситникова Лилия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно