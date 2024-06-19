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Ситников Александр Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ситников Виктор Иванович

Мать: Ситникова Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ситников Станислав Александрович

Мать ребёнка: Ситникова Лилия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ситникова Лилия Михайловна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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