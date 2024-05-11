Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Андрей Ермилович
Мать: Анна Филиповна
Бракосочетание
13.02.1894
Рождение ребёнка
28.08.1897
Сын: Веселов Александр Александрович
Отец ребёнка: Веселов Александр Петрович
Рождение ребёнка
06.09.1911
Сын: Веселов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Веселов Александр Петрович
Смерть
Неизвестно