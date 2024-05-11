Анна Андреевна 1875 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анна Андреевна

Место рождения

Починок, Тарасовская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Лв
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Андрей Ермилович

Мать: Анна Филиповна

Починок, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
13.02.1894

Муж: Веселов Александр Петрович

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
28.08.1897

Сын: Веселов Александр Александрович

Отец ребёнка: Веселов Александр Петрович

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
06.09.1911

Сын: Веселов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Веселов Александр Петрович

Жуково, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Смерть
Неизвестно

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